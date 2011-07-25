СБУ задержала "анонима", угрожавшего терактами в Киеве

В Киеве СБУ задержала «анонима», который угрожал террористическими актами в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, 19 июля с.г. на телефон линейного управления МВД в столичном метрополитене поступило анонимное сообщение об угрозе террористического акта в центре Киева. Мужской голос сообщил, что планируются теракты на станциях Киевского метро и на территории Киево-Печерской лавры с применением бактериологических и химических средств.

Сотрудники столичного Управления СБУ установили личность телефонного «террориста». Им оказался житель Киева 1969 года рождения, который свой поступок совершил из хулиганских побуждений. В ходе оперативно-розыскных действий установлено, что реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел.

В настоящее время органами милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За совершение заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности гражданам, уничтожения либо повреждения объектов собственности действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, либо ограничения свободы сроком до 3 лет, отметили в УСБУ.