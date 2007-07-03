В Киеве открылся факультет по подготовке врачей для сферы спорта

На базе Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца и Национального университета физического воспитания и спорта Украины создан совместный факультет по подготовке врачей для сферы физической культуры и спорта. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Национальном университете физвоспитания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято по результатам эксперимента по подготовке врачей для сферы физической культуры и спорта, который проходил на протяжении 2001–2007 годов. В проекте принимали участие 12 студентов, которые обучались 4 года в Национальном университете физвоспитания и 1,5 году в Национальном медуниверситете и получили дипломы по специальности “Лечебное дело”.

Как утверждает заведующая кафедрой спортивной медицины профессор Лариса ШАКЛИНА, все студенты на выпускных экзаменах в Национальном медицинском университете зарекомендовали себя как специалисты. Кроме того, она отметила, что во время учебы студенты проходили все клинические виды практики, и на сегодня имеют приглашение для дальнейшего трудоустройства.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ на встрече с выпускниками экспериментальной учебной группы отметил, что министерство придает большое значение спортивным врачам, поскольку сейчас страна ощущает их дефицит. Также он добавил, что хотел бы видеть спортивных врачей движущей силой в развитии программы оздоровления населения, концепция которой уже разрабатывается.