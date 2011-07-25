Завтра в Украине ожидается жаркая погода

Завтра в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град, при грозах шквалы 15-20 м/с, днем в Закарпатье сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине температура ночью 14-19°, днем 28-33°; в южной части ночью 18-23°, днем 32-37°; в Закарпатье и Прикарпатье ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25°, в Азовском море 26-27°; в Днепре возле Киева 24°.