У 46 госпитализированных подтвержден диагноз “сальмонеллез”

У 46 госпитализированных работников ЗАО "Птицефабрика Мироновская", которые отравились в столовой предприятия, подтвержден диагноз “сальмонеллез”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на сегодняшнее утро в инфекционном отделении Каневской центральной районной больницы Черкасской области проходят лечение 85 человек. Течение заболевания: у 74 больных - средней тяжести, у 11 - легкой. Все больные – работники птицефабрики, они связывают свое заболевание с употреблением 27 июня блюд, изготовленных в столовой предприятия.

По результатам бактериологических исследований от 46 больных, а также из двух смывов (с ножа для разрезания омлета и тарелки) выделена сальмонелла группы Д. Лабораторные исследования продолжаются.

Работа столовой приостановлена. На месте происшествия работают 18 бригад специалистов лечебно-профилактической сети, областной СЭС, областного управления здравоохранения и Минздрава. Обследованы все работники столовой, больные и контактные с ними лица, а также работники предприятия, которые питались в этот день в столовой. Осуществляются подворные обходы.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуацию контролирует первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ.