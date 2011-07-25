Украина призывает Европу усилить противодействие терроризму

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что террористические атаки в Норвегии не имеют оправдания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по словам министра, украинское председательство в Комитете министров Совета Европы решительно осуждает террористические атаки в Норвегии.

"Такие отвратительные атаки не имеют оправдания. Столь варварские акты не могут рассматриваться иначе, как прямой вызов семьи народов Совета Европы ввиду их очевидной угрозы для общеевропейских демократических ценностей", - считает К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что председательство в Комитете министров Совета Европы снова подтверждает твердую решительность бороться против всех форм терроризма и экстремизма.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул, что украинское председательство призывает государства-члены Совета Европы активизировать усилие по предотвращению и противодействию терроризму и экстремизму путем укрепления сотрудничества и полной реализации соответствующих конвенций международных институций.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в пятницу на острове Утейя в Норвегии погибло 86 человек. Перед этим в центре Осло произошел взрыв, который забрал жизнь еще 7 человек.