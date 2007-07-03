Полтавчанам запретили купаться

На всех пляжах Полтавы и на 27 необорудованных пляжах Полтавской области Полтавская областная санитарно-эпидемиологическая станция запретила купание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заведующая отделом гигиены Полтавской областной СЭС Оксана ГАЛАГАН.

По ее данным, вода в речках не соответствует санитарным нормам, где наблюдается высокий уровень бактериологического загрязнения. Кроме того, пляжи содержатся в неудовлетворительном состоянии; не имеют паспортов и документов для целевого использования, а также не оборудованы необходимыми плавсредствами.

По данным облСЭС, в течение 10 последних лет на пляжи не завозился песок, не проводилась рекультивация земель.

Сейчас пляжи в области работают только в городах Комсомольск, Кременчуг, Великобагачанском, Диканьском, Зиньковском, Кобеляцком, Козельщинском, Лубенском, Миргородском, Оржицком и Чутовском районах.