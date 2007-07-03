Винницкий горисполком выделил средства на закупку медоборудования

Исполнительный комитет Винницкого городского совета выделил 7,5 млн. грн. на закупку ангиографа для городского Центра диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, соответствующее решение приняли депутаты Винницкого городского совета, в соответствии с которым эти средства выделяются из фонда социально-экономического развития города.

В.ГРОЙСМАН отметил, что средства в сумме 7,5 млн. грн. будут выделены управлению здравоохранения городского совета для приобретения медицинского оборудования для кардиохирургического отделения Винницкой городской клинической больницы №1.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской совет в 2007 году планирует создать в городе Центр диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии. Строительство центра обойдется в 20 млн. грн., из которых свыше 50% составят спонсорские и благотворительные взносы.