Львовские медики хотят вертолет

До 2012 года врачи Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф надеются получить специализированный медицинский вертолет.

«Каждые сутки получаем четыре-пять вызовов, временами просто не успеваем попасть на все. Нужно быть, скажем, в Бродах и в другом конце области, в Турце, а у нас только один реанимобиль, - рассказывает Богдан ЕЛЬЯШЕВСКИЙ, главный врач центра медицины катастроф. - Чтобы срочно транспортировать тяжелобольных из райбольниц во Львов, нужен вертолет. В Ивано-Франковске, например, во время ралли произошла авария. Автогонщика привезли вертолетом в киевский госпиталь и спасли. Договорились с Бродами - там есть вертолет для обслуживания нефтепровода. К счастью, воспользоваться им еще не приходилось».

Врачи экстренной медицинской помощи сотрудничают с руководством областного управления МЧС. Сотрудники МЧС попросили губернатора Львовщины Петра ОЛЕЙНИКА приобрести специализированный вертолет для медиков. Удерживать собственный вертолет центр медицины катастроф не может. В облуправлении здравоохранения обещают передать еще один реанимобиль и бригаду из четырех врачей реанимационных отделений и карет ”скорой”.

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