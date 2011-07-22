Всеукраинская сеть ЛЖВ просит помощи: задержали лекарства для 5 тыс. больных СПИДом

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, призывает правоохранительные органы и таможню помочь разрешить ситуацию с задержанием на Ягодинской таможне груза с благотворительной помощью (препарат АЛУВИА (ALUVIA) для 5 тысяч украинцев, больных СПИДом.

Об этом сообщили УНИАН во Всеукраинской сети ЛЖВ.

«В пресс-релизе Таможенной службы Украины появилось сообщение о том, что этот груз «подлежит оплате за средства государственного бюджета, - сказал исполнительный директор Всеукраинской сети ЛЖВ Владимир КУРПИТА. - Это не отвечает действительности. Лекарства для ВИЧ-инфицированных были оплачены нашей организацией за средства Глобального фонда и должны были поступить в Украинский центр СПИДа в качестве благотворительной помощи. Никакого отношения к государственным деньгам эта поставка не имеет». Копия банковского подтверждения полученных денег поставщиком от Всеукраинской сети ЛЖВ прилагается, говорится в сообщении.

«Лекарства поставляются по трехсторонним условиям: сеть закупает лекарства за средства международных доноров (коммерческие условия), дальше на условиях благотворительной помощи бесплатно передает Центру СПИДа», - разъяснил специалист отдела закупок Всеукраинской сети ЛЖВ Сергей КОНДРАТЮК.

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, обращает внимание на то, что, по информации производителя, лекарственное средство АЛУВИА (ALUVIA) должно храниться при специальных температурных условиях. В грузовом автомобиле он может находиться не более одной недели с момента отправки, то есть до 25 июля. После этой даты возникает риск порчи этого препарата, от которого зависит жизнь 5 тысяч украинцев.

«Мы обращаемся ко всем правоохранительным органам и таможенным службам с просьбой помочь разрешить эту ситуацию, ведь от этого сегодня зависят жизни тысяч украинцев, - призвал председатель координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ Владимир ЖОВТЯК. - Мы надеемся на понимание со стороны государства и помощь в разрешении возникших проблем. Со своей стороны мы открыты к сотрудничеству и готовы предоставить все необходимые документы для подтверждения законности груза. Наша организация тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, чтобы не допустить прерывания лечения для ВИЧ-инфицированных в связи с задержкой тендерных закупок со стороны государства. Для людей это вопрос жизни и смерти».

Деятельность сети ежегодно проверяется международными аудиторскими компаниями, такими как PriceWaterhouseCoopers, украинскими правоохранительными органами и Налоговой службой, которые за 10 лет деятельности организации не выявили ни одного случая противоправных действий. Организация работает открыто и прозрачно, в соответствии со всеми международными стандартами и национальным законодательством Украины, отмечают во Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба совместно с СБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса по факту незаконного ввоза в Украину почти 5,5 тонн лекарств на сумму свыше 15 млн. грн.

По данным пресс-службы Гостаможслужбы, совместная проверка показала, что груз препаратов, которые используются для лечения ВИЧ/СПИД, в действительности был гуманитарной помощью, то есть был отправлен в Украину безвозмездно. Однако к таможенному оформлению были поданы документы, в соответствии с которыми поставка товара подлежит оплате за деньги государственного бюджета. Лекарственные средства импортировались из Европы в адрес одного из украинских медицинских заведений.

По словам директора Департамента по вопросам администрирования таможенных платежей Виталия ЗВАРИЧА, «Гостаможслужба провела анализ внешнеэкономической деятельности этого заведения в течение 2009-2011 года. По результатам анализа выяснилось, что на протяжении почти всего 2009 года этот центр ввозил лекарственные средства в качестве гуманитарной помощи. То есть бесплатно. Однако, начиная с ноября 2009 года такие грузы стали завозиться в качестве коммерческих товаров. То есть оплачиваться за средства государственного бюджета Украины. При этом и во время завоза бесплатно, и как коммерческих грузов одинаковыми были номенклатура лекарств, страна производства, страна происхождения и участник ЗЕД. И за период с ноября 2009 и по апрель 2011 года эти лекарства уже обошлись украинскому бюджету почти в 30 миллионов гривен». Фактически за медикаменты, которые бесплатно передавались Украине, платились средства из госбюджета посреднику, который не имел никакого отношения к данной поставке.