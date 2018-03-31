В Украине - сезонная миграция каракуртов. Как уберечься от опасного укуса

В Херсонской области сезонная миграция каракуртов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области в регионе в июне-июле участились случаи укусов каракуртами, что связано с сезонной миграцией этого вида пауков.

В частности, в июле-августе самки каракуртов откладывают яйца, преимущественно в огородах, на посевах бахчевых культур. Именно в указанных местах в основном и случаются укусы каракуртов.

По данным Государственной службы медицины катастрофы УМЧС в Херсонской области в конце июня текущего года от укуса насекомых пострадали 6 жителей Каланчакского, Генического, Каховского и Горностаевского районов, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным облСЭС, пострадавшие от укуса каракуртов чаще попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, с высоким артериальным давлением и аллергическими реакциями организма. Специальная противокаракуртовая сыворотка не всегда доступна, поэтому, не позднее 2 минут, советуют специалисты, место укуса нужно прижечь горящей спичкой, огонь разрушает яд. Рекомендуется много пить чая, молока, марганцовки. В тяжелых случаях, без отсутствия медицинской помощи уже через 1-2 дней после укуса каракурта может наступить смерть. Поэтому в случае укусов насекомых, немедленно обращайтесь к квалифицированной медицинской помощи!

Специалисты МЧС напоминают, что самка каракурта имеет величину 10-20 мм, а самец - 4-7 мм. У самца и самки тело черное, на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна.

На животных и человека каракурт не нападает, если его не беспокоить. Укусы самки могут быть смертельными для человека. Самец же, имея намного меньшие размеры, опасности для человека не представляет, поскольку не может прокусить довольно толстую кожу. Яд каракурта в 15 раз сильнее яда одной из страшных змей - гремучей змеи.

После укуса на коже появляется маленькое красное пятнышко, быстро бледнеет. Укус каракурта вызывает психическую неуравновешенность. Человек ощущает жгучую боль, которая через 15-30 минут распространяется по всему телу. У пострадавшего возникает боль в области живота, слюноотделение и потоотделение, нарушение работы сердца, затруднение дыхания.

Селятся каракурты в местах, где растут сорняки, для жилья плетут гнездо из паутины, прикрепляя его к траве. Пауки-каракурты распространены на Юге Украины, возле Азовского моря. На Херсонщине каракурты найдены на Кинбурнской косе, Солоноозерном участке, острове Джарылгач, побережье Лазурного и Железного порта, а теперь встречается в Херсоне – в районе Таврического жилмассива и Киндийского микрорайона.