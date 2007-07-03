В Черкасской области госпитализированы 85 человек

В Черкасской области с диагнозом «сальмонеллёз» уже госпитализированы 85 человек, которые обедали в столовой птицефабрики.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2 июля в инфекционное отделение Каневской городской больницы, из Канева и прилегающих сел, с предварительным диагнозом «сальмонеллёз» госпитализированы еще 11 человек, которые 27 июня обедали в столовой предприятия «Птицефабрика Мироновская» ОАО «Мироновский хлебопродукт» (обедали около 500 работников птицефабрики).

Течение болезни у пострадавших - средней степени тяжести. Продукты, которые могли обусловить отравление - омлет и котлета из свинины.

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черкасской области.