Украине не хватает препаратов 2-го ряда для лечения туберкулеза

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» планирует закупить семь препаратов второго ряда и бесплатно обеспечить ими больных туберкулезом в рамках программы фонда «Остановим туберкулез» за счет средств Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

На сегодняшний день два препарата из списка – канамицин и капреомицин - не зарегистрированы в стране. В то же время регистрация закупаемых препаратов в Украине, а также соответствие их качества требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является основным условием Глобального фонда. Кроме регистрации, препараты должны проходить процедуры преквалификации ВОЗ и иметь рекомендации от Внешней группы экспертной оценки.

Существующие иностранные производители, одобренные ВОЗ, попросту отказываются регистрировать продукт в Украине: ввиду небольших объемов закупок в рамках программы рынок страны им неинтересен. Выходом из положения является прохождение контроля качества украинским производителем «Киевмедпрепарат», который изъявил желание пройти преквалификацию ВОЗ, а также готовность других производителей пройти все необходимые процедуры.

Закупка двух указанных препаратов планируется через Комитет Зеленого Света ВОЗ, который обеспечивает заниженные цены. Однако отсутствие препаратов, перебои с поставками, разбивка по партиям, нестабильная ценовая политика являются постоянными препятствиями для сотрудничества с Комитетом. В такой ситуации крайне важно поддерживать отечественных производителей, с которыми можно договариваться о постоянных ценах и бесперебойном снабжении.

Фонд «Развитие Украины» призывает отечественных, а также международных производителей поддержать проект «Остановим туберкулез в Украине», пройти необходимые процедуры и обеспечить страну препаратами второго ряда, без которых невозможно лечение самой сложной формы туберкулеза.