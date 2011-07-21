В крымских лесах - самый высокий класс пожарной опасности

В лесах Крыма объявлен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Сергей ГВОЗДЕЦКИЙ.

Температура воздуха на полуострове местами составит до +38°, из-за жары высок риск возникновения лесных пожаров.

По прогнозам, высокие температуры сохранятся до начала августа.

В лесах запрещается разводить костры, бросать окурки, оставлять бутылки или осколки стекла на залитых солнцем полянах.

«В некоторых районах Крыма, где поближе водоемы, например, в Большом каньоне и на побережье Феодосии, пока четвертый класс пожарной опасности», - добавил С.ГВОЗДЕЦКИЙ.