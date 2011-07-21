В Украину пытались ввезти лекарств на более 15 млн

Таможенная служба совместно со Службой безопасности предупредила незаконный ввоз в Украину почти 5,5 тонн лекарств на сумму более 15 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, совместная проверка Гостаможслужбы и СБУ показала, что груз в составе препаратов, которые используются для лечения ВИЧ/СПИД, в действительности был гуманитарной помощью. То есть был отправлен в Украину бесплатно. Однако к таможенному оформлению были представлены документы, в соответствии с которыми поставка товара подлежит оплате за средства государственного бюджета.

«Это означает, что лекарства, которые направлялись на территорию Украины, должны были быть для наших граждан бесплатными. Но за них были перечислены средства на непонятные счета» - сообщил начальник Департамента по борьбе с контрабандой, анализу рисков и противодействию коррупции Гостаможслужбы Виталий ЛЫСЫЙ.

Лекарственные средства направлялись из Европы в адрес одного из украинских медицинских заведений.

«Гостаможслужба провела анализ внешнеэкономической деятельности этого заведения на протяжении 2009-2011 годов. По результатам анализа выявлено, что на протяжении практически всего 2009 года этот центр ввозил лекарственные средства в качестве гуманитарной помощи. То есть бесплатно. Однако, начиная с ноября 2009 года, такие грузы начали завозиться как коммерческие товары. То есть оплачиваться за средства государственного бюджета Украины. При этом и как при завозе бесплатно, и как коммерческих грузов, одинаковыми были номенклатура лекарств, страна производства, страна происхождения и участник ВЭД. И за период с ноября 2009-го и по апрель 2011 года эти лекарства уже обошлись украинскому бюджету почти в 30 млн. грн.», - сообщил директор Департамента по вопросам администрирования таможенных платежей Виталий ЗВАРИЧ.

То есть фактически за медикаменты, которые бесплатно передавались Украине, платились средства из госбюджета посреднику, который не имел никакого отношения к данной поставке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).