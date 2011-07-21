Ежедневно 58 украинцев инфицируются ВИЧ

Ежедневно в Украине вирусом иммунодефицита человека инфицируются 58 человек.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель директора «Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом» Минздрава Украины Алла ЩЕРБИНСКАЯ.

«Это чрезвычайно большая цифра, потому что это в основном молодежь. Это люди, которые не знают о своем статусе. Умирает от СПИДа около семи-восьми человек… Если мы говорим о сексуальном пути, который на сегодняшний день активируется в Украине, все большее количество людей инфицируются именно через половые отношения», - отметила А.ЩЕРБИНСКАЯ.

Она также сообщила, что в Украине ежегодно среди беременных выявляют 4-6 тыс. ВИЧ-инфицированных женщин.

На пресс-конференции было отмечено, что за последнее десятилетие ВИЧ-инфицированными мамами рождены 28,5 тыс. детей. По состоянию на 1 января 2011 года под медицинским наблюдением с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция находится 2 тыс. 621 ребенок, больные СПИДом - 678 детей. В стадии подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции – 6 тыс. 500 детей.

Было сообщено, что в июне 2011 года Украина поддержала новую стратегию Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) «Стремление к нулю», среди приоритетов которой - недопущение к 2015 году новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей.

Как отметила начальник отдела противодействия ВИЧ/СПИДу Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний Марина ЗЕЛЕНСКАЯ, сегодня в Украине действует программа «Предупреждение передачи ВИЧ от матери к ребенку», которая является составляющей «Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, досмотра и поддержке ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы».

«В рамках программы осуществляется бесплатное тестирование беременных на наличие ВИЧ, бесплатное обеспечение ВИЧ-позитивных беременных женщин антиретровирусными препаратами для проведения курса профилактики передачи ВИЧ и молочными смесями для выкармливания новорожденных детей. Существенное уменьшение уровня передачи ВИЧ от матери к ребенку - с 27,8% в 2000 году до 6,3% в 2008 - эксперты называют наиболее весомым достижением Украины в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Ожидаемыми результатами реализации государственной Программы до 2013 года являются снижение показателя вертикальной передачи ВИЧ до 2%. Более амбициозными являются обязательства Украины, в рамках новой стратегии ЮНЕЙДС, - к 2015 году достичь нулевого уровня», - заявила М.ЗЕЛЕНСКАЯ.

На пресс-конференции также речь шла о реализации в Украине глобальной программы «Донация Вирамуна». Было сообщено, что эта программа была начата десять лет компанией Берингер Ингельхайм совместно с Министерством здравоохранения. Партнеры договорились о 100-процентном обеспечении потребностей Украины в препарате Вирамун, который предотвращает перинатальную передачу ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному. Благодаря тесному сотрудничеству компании с Украинским центром профилактики и борьбы со СПИДом, с Национальным фондом “Украина – детям”, а также с Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасным заболеваниям, препарат попадает в родильные отделения во всех регионах Украины.

По словам директора представительства компании Берингер Ингельхайм Ирины КАРАКАЙ, программа предусматривает благотворительную передачу Вирамуна странам, наиболее пораженным этой эпидемии. «С 2000 года наша программа успешно воплощается в 59 странах мира. Количество препаратов, которое было предоставлено во время реализации программы, достаточно для обеспечения 2 миллионов пар мать-младенец. В свете недавних рекомендаций ВОЗ наша компания и в дальнейшем активно будет принимать участие в преодолении проблемы ВИЧ/СПИДу через программу «Донации Вирамуна», в частности в Украине," - сказала И.КАРАКАЙ.