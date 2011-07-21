Кабмин установил доплаты к пенсиям

Кабинет министров Украины установил доплаты к пенсиям лицам, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, «детям войны» и уволенным военнослужащих.

Согласно постановлению от 6 июля 2011 года №745, текст которого размещен на Правительственном портале, данные доплаты финансируются за счет госбюджета.

В частности, «чернобыльцам» I категории назначается ежемесячная дополнительная пенсия в таких размерах: инвалидам I группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (229,2 грн.), инвалидам II группы – 20% (152,8 грн.), инвалидам III группы, детям-инвалидам, лицам, страдающим лучевой болезнью, - 15% (114,6 грн.). Кроме того, для «чернобыльцев» II категории установлена дополнительная пенсия в размере 15% прожиточного минимума (114,6 грн.), III категории – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.).

Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находился на его содержании, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76,4 грн.).

Предусматривается, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для других инвалидов I группы – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для детей-инвалидов – 380 грн.

Для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, устанавливаются такие размеры пенсий: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, на двух и больше – 100%.

Кроме того, устанавливается повышение пенсий неработающим пенсионерам, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения: тем, кто проживает в зоне безусловного (обязательного) отселения, — 13,2 грн.; тем, кто проживает в зоне гарантированного добровольного отселения, — 10,5 грн.; тем, кто проживает в зоне усиленного радиоэкологического контроля, — 5,2 грн.

Для лиц, имеющих право на пенсию, согласно закону о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы, назначается минимальный размер пенсии в следующих размерах: за выслугу лет – в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (764 грн.). По инвалидности минимальный размер пенсии не может быть ниже: для инвалидов войны с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 120% (916,8 грн.), II группы – 110% (840,4 грн.), для III группы – 105% (802,2 грн.); для других инвалидов с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 110% (840,4 грн.), II группы – 105% (802,2 грн.), III группы – 100% (764 грн.).

Для инвалидов из числа ефрейторов (старших солдатов) и сержантов, старших матросов и старшин срочной службы устанавливается минимальная пенсия в размере 100% минимального размера пенсии, предусмотренного для инвалидов с числа солдатов и матросов срочной службы; с числа прапорщиков и мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лиц младшего начальственного и рядового состава органов внутренних дел и пожарной охраны – 120%; а с числа офицерского состава и лиц начальственного состава (кроме младшего) органов внутренних дел и пожарной охраны – 130%.

Также Кабмин установил, что «детям войны» (кроме тех, на кого распространяется действие законов “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований”) к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсии, повышение проводится в размере 49,8 грн.