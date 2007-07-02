В этом веке курение может убить 1 миллиард человек

По утверждению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в этом столетии 1 миллиард человек умрет от болезней, связанных с курением, если правительства богатых и бедных стран всерьез не займутся борьбой с этой опасной привычкой.

"Табак - это продукт с дефектом. Он убивает половину своих покупателей", - начал свое выступление на конференции, посвященной выработке всемирной программы борьбы с табачной зависимостью, глава программы-инициативы ВОЗ Свобода от табака Дуглас Бетчер. "От него ежегодно умирают 4,5 миллиона человек, и половина этих смертей приходится на развивающиеся страны".

Из-за возрастающего числа курильщиков среди подростков в развивающихся странах, через 20 лет количество смертей достигнет 8,3 млн в год, добавил Дуглас Бетчер.

По утверждению главы программы-инициативы, если правительства предпримут такие меры, как, например, интенсивное налогообложение, запрет рекламы сигарет и введение полного запрета на курение в офисах и общественных местах, количество курильщиков может сократиться вдвое к 2050 году.

"Эту эпидемию вполне можно предотвратить", - сказал Бетчер, ссылаясь на опыт Сингапура, Австралии и Тайланда, где благодаря введению правительственных мер люди бросали курить.

"Если мы это сделаем, то к 2050 сможем спасти 200 миллионов жизней".

Представители 147 стран принимают участие в недельной конференции, проходящей в Бангкоке, результатом которой должно стать принятие законов, запрещающих рекламу табачных изделий во время важных событий, таких как Формула 1, а также законов, направленных на борьбу с контрабандой сигарет.

По данным ассоциации, которая объединяет сотни анти-табачных организаций по всему миру, контрабанда сигарет в 2006 году составила около 600 миллиардов штук, что эквивалентно 11% мирового потребления; а на ряду с искусственным удержанием низких цен и, таким образом, - стимуляцией потребления, подделка сигарет наносит правительствам ущерб в более чем $40 млрд.

Корреспондент.net