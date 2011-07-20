Украинка завоевала золото среди спортсменов с недостатками слуха

14:07, 20 июля 2011
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На Чемпионате Европы по атлетике

Спортсменка из Херсона, заслуженный мастер спорта Украины Наталия УРСУЛЕНКО завоевала две золотых медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов с недостатками слуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, чемпионат проходил в Турции 9-17 июля.

Н.УРСУЛЕНКО победила в метании диска и толкании ядра. 

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