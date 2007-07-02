Бесплодие после рака ”можно вылечить”

Израильские ученые сообщили, что им удалось взять образцы яйцеклеток у пятилетних девочек, больных раком, вырастить их и заморозить для возможного оплодотворения в будущем.

Эти работы, возможно, позволят иметь детей тем женщинам, которые в детстве перенесли рак и из-за химиотерапии стали бесплодными.

Группа ученых взяла яйцеклетки у больных раком девочек в возрасте от пяти до десяти лет. Клетки были искусственно доведены до состояния зрелости, а затем заморожены.

Когда юные пациентки вырастут, они смогут забеременеть при помощи искусственного оплодотворения, надеются ученые.

Один из авторов исследования Ариэль Ревел говорит, что стопроцентной уверенности в успехе у него пока нет, поскольку эксперимент не доведен до конца.

"Пока мы не разморозили ни одну яйцеклетку, поэтому мы не знаем, приведет ли это к беременности, - говорит Ревел. - Но пока результаты нас обнадеживают, в частности то, насколько молоды пациенты, у которых мы смогли взять клетки".

Ранее эксперты опасались, что способные к оплодотворению яйцеклетки невозможно извлечь у девочек, не достигших половой зрелости.

BBCrussian.com