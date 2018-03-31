Массовые отравления детей в Украине: диагноз – коррупция

В Украине закрепилась плохая традиция - массовые детские отравления. В разгар летнего сезона, вместо оздоровления, малыши из лагерей попадают на больничные койки. Почему отдых ребенка превращается в борьбу с инфекциями и куда смотрят все эти санэпидемстанции, выписывая разрешения на открытие детских оздоровительных учреждений?

Тревожная карта детских отравлений

В прискорбном рейтинге самых массовых детских отравлений в этом году лидирует Севастополь. 12 и 13 июля 74 ребенка из соседней России, отдыхавшие в лагерях “Альбатрос” и “Нахимовец”, попали в больницу с диагнозом "пищевое отравление". Причиной отравления стал стафилококк, обнаруженный у четырех сотрудников пишеблока и в технологическом оборудовании.





10 июля в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 21 ребенка - школьники отдыхали в спортивно-оздоровительном лагере «Колос» в селе Бигач Менского района.

7 июля у детей в ДОЛ “Салют” в Приморском районе Запорожской области появились симптомы острой кишечной инфекции. Юных отдыхающих отправили в центральную районную больницу. Причина отравления - полная антисанитария в пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены его работниками.

3 июня 16 детей из поселка Гранитное Малинского района на Житомирщине попали в больницу с признаками отравления. Всем стало плохо после обеда в школьной столовой. Носителями инфекции были рабочие пищеблока школы.

В период с 20 по 23 апреля в Сумах были госпитализированы 24 ученика школы

В мае 12 малышей из детсада №140 в Одессе в результате отравления попали в больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

С 4 по 8 апреля среди детей, получавших питание с детской молочной кухни Центральной городской клинической больницы №1 Донецка, было зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Позже в продуктах молочной кухни обнаружили стафилококк.

На Львовщине в марте от пищевых отравлений страдали и школьники, и дошкольники. 18-19 марта в инфекционное отделение Золочевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "острый энтероколит" были госпитализированы шестеро детей, посещавшие детский сад №7 в г. Золочеве. А 16-18 марта в Стрыйскую центральную городскую больницу с пищевой токсикоинфекцией попали шестеро учеников местной средней школы №2.

Еще 10 юных украинцев отравились во время отдыха в Международном детском лагере “Друзья” в Болгарии. По предварительным данным, отравление возникло из-за неудовлетворительного состояния питьевой воды.

И такая ситуация повторяется из года в год.

Конечно, высокопоставленные должностные лица не могли не среагировать на массовые отравления среди детей. После случая в Севастополе первый вице-премьер Андрей Клюев на Кабмине распекал министра здравоохранения Александра Анищенко и работу его ведомства в целом.

«Хочу отметить, что МОЗ в который раз не сработал на опережение. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку недейственность нынешней системы наводит на мысль, что этот случай с отравлением детей может быть не последним», - заявил он.

После публичного выговора господин Анищенко сразу уволил главного государственного санитарного врача Севастополя.

«Заболел ребенок не от того, что санитарная служба плохо проверила (бывает и так), но от того, что распоряжения по соблюдению санитарно-эпидемического режима, норм организации питания, которые оставила санитарная служба, не выполняются», - позже заявил на пресс-конференции в УНИАН министр.

Он также отметил: если в процессе работы или на момент открытия оздоровительного заведения СЭС нашла нарушения, не позволяющие организовать качественный отдых, то нужно такое заведение закрывать. «Дети получают отравления в основном с едой. Это - главное опасное место... Уж лучше ребенок не завершит отдых и уедет домой, чем вернется больным», - заявил чиновник системы здравоохранения страны.

Не лучше ли, чтобы ребенок вообще не ехал на такой отдых, где есть риск отравиться? И нужны ли Украине эти СЭС, которые вообще неизвестно чем занимаются? Точнее, предпринимателям хорошо известно - чем, но какое это имеет отношение к санитарным нормам и эпидемиям?

Зачем нам СЭС?

После ряда отравлений представители санстанций в свиной голос кинулись проверять лагеря. И оказалось, что из 610 детских заведений оздоровления и отдыха санитарное законодательство нарушают 162, то есть каждый четвертый. В четверти детских лагерей в Украине отдыхать опасно, что уж говорить об оздоровлении.

Самое интересное, что они и дальше продолжают работу. Ведь после проверки “приостановлена эксплуатация” только 14 детских здравниц.

К административной ответственности, конечно, привлекли должностных лиц, отстранили некоторых работников, не прошедших профилактический медосмотр. Нужно же рапортовать, что виновные найдены и наказаны.

Официально ни один лагерь не откроют без разрешения СЭС. И как-то трудно представить, что в начале летнего сезона лагеря и базы отдыха имели образцовые условия, а буквально за месяц превратились в рассадник инфекций и антисанитарии.

Если следовать логике господина министра, то СЭС к отравлениям непричастны. А виноватые те, кто их предписания на выполняет. А какой смысл в предписаниях, если на них не обращают внимания, и заведение продолжает работать? Например, в том же “Салюте” Запорожская областная санэпидемстанция 6 июля при плановой проверке обнаружила нарушения в работе пищеблока. На заведующую столовой и кладовщика составили протоколы. На том все и кончилось. А уже на следующий день, 7 июля, у воспитанников лагеря появились симптомы острой кишечной инфекции...

Кстати, количество пострадавших в результате этого отравления в МОЗ занизили. По крайней мере в прокуратуре, которая тоже взялась проверять безопасность детского отдыха и оздоровления по поручению генпрокурора Виктора Пшонки, установили, что симптомы заболевания были у намного большего числа детей, чем сообщалось раньше.

«8 июля в прокуратуру Приморского района поступило сообщение районной санэпидемстанции о групповом заболевании кишечной инфекцией воспитанников местного оздоровительного учреждения «Салют». За двое суток симптомы болезни были обнаружены в 40 детей, 18 из которых были доставлены в районную больницу», - отметили в пресс-службе.

К тому же, по данным прокуратуры, существенные нарушения санитарных и эпидемиологических норм обнаруживаются почти в каждом втором оздоровительном заведении (что вдвое превышает данные СЭС!). Не обеспечен надлежащий контроль за качеством питания, сроками хранения продуктов, не придерживаются санитарно-гигиенические и технологические правила при организации процесса приготовления пищи.

А ДП «Санаторий «Днепровский» в Днепропетровской области и ДОЛ «Лебяжий» в Крыму вообще были открыты без разрешений СЭС.

Куда смотрели местные власти?

Впрочем, чиновникам в регионах не до разрешений СЭС, их задача - отрапортовать перед высшим руководством, сколько детей они оздоровили и, главное - сколько бюджетных миллионов на этом “освоили”.

Заместитель главы правления Совета предпринимателей Дарницкого района Киева, адвокат Виктория Мундирова заявляет, что нынешнее руководство СЭС в регионах занято «сбором барышей» с предпринимателей, а вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности их просто не интересуют.

“Я считаю абсолютно правильным увольнение главврача СЭС в Севастополе в связи с массовым отравлением детей: именно СЭС обязана следить за соблюдением санитарных норм и предотвращать катастрофическую ситуацию, - сказала она. - В то же время мне не понятно, почему до сих пор не понес соответствующее наказание главврач Черниговской СЭС. Не тот масштаб отравления или какие-то другие причины?”

По словам Мундировой, «СЭСы заняты сбором денег, а не санбезопасностью».

“Это не эпидемия отравлений, это эпидемия коррупции в СЭСах, грозящая здоровью наших детей”, - заявила она.

Адвокат убеждена, что вопрос реформирования санэпидслужбы давно перезрел. И массовые отравления детей в летних лагерях - это лишь вершина айсберга.

- Сама по себе СЭС в сегодняшнем виде - это атавизм, оставшийся с советских времен. Но вопрос ликвидации этой службы неоднозначен, поскольку мы уже имели горький опыт ликвидации ГАИ. И в результате страна, а особенно город Киев, были парализованы, пока не возобновили службу. Мне кажется, что в таких ситуациях должны приниматься немедленные кадровые решения. И когда каждый областной руководитель службы будет знать, что ответит за халатность своим местом, а иногда и свободой, только тогда вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности нации будут на первом месте.

Конечно, критиковать СЭС любой чиновник или политик сегодня вряд ли осмелится. Ведь подавляющее большинство имеет свой бизнес, в котором без разрешения СЭС, - и ни туда, и ни сюда. А лишних проверок и хлопот на свою голову никто не хочет.

Один из владельцев баз отдыха в Крыму и Херсонской области согласился анонимно рассказать нам, как происходит процедура выдачи разрешений СЭС.

“Я ежегодно сталкиваюсь с этой службой. Платить нужно много. Только официально база отдыха, рассчитанная где-то на 200 человек, площадью 2 га должен заплатить свыше 12 тысяч гривен. А неофициально, то есть в виде взятки - уже зависит от них, сколько они “выцыганят”. Напишут 100 тысяч замечаний или 100. СЭС не приносят никакой пользы. Разрешения покупаются без проблем. Дал взятку - и со всеми ужасными условиями и грязью базы отдыха открывают. Стандарты никто не проверяет. 4 тысячи гривен заплати - и получишь бумажку, что столовая отвечает стандартам. Никого не интересует, что будет потом: отравится кто-то или нет. Без взятки невозможно. Всё будут затягивать, ко всему будут придираться: то стенки нужно по-другому побелить, то в другой последовательности холодильники поставить. Найдут тысячи вариантов”.

Родителям советуют судиться

Кто должен нести ответственность за то, что дети травятся в лагерях? Будет ли компенсировать кто-то моральный и материальный ущерб? Ведь после такого отдыха с отравлением ребенка нужно не меньше двух недель действительно оздоравливать за немалые деньги. С этими вопросами мы обратились к Виктории Мундировой.

Как рассказывает адвокат, статья 48 Закона Украины “Про обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения», гласит, что “предприятия, учреждения, организации, предприниматели и граждане, нарушившие санитарное законодательство, что привело к возникновению отравлений, длительной или временной потери работоспособности, инвалидности или смерти людей, обязаны возместить убытки гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, а также компенсировать дополнительные расходы органов, учреждений и заведений санитарно-эпидемиологической службы на проведение санитарных и противоэпидемических мероприятий и затраты лечебно-профилактических заведений на представление медицинской помощи потерпевшим. В случае отказа от добровольной компенсации расходов или возмещения ущерба спор рассматривается в судебном порядке”.

- Если задуматься над содержанием этой статьи, возникает мысль, что виноваты в нарушении санитарного законодательства, а следовательно, в отравлении, могут быть только предприятия, учреждения, организации, предприниматели и граждане, то есть в перечне виновных априори нет учреждений и заведений санитарно-эпидемиологической службы, - рассказывает Виктория Мундирова. - Такой вывод можно сделать, поскольку вышеназванные субъекты должны компенсировать расходы на проведение санитарных и эпидемиологических мер боротьбы с последствиями отравления, именно учреждениям СЭС. А как с ответственностьб за бездействие государственной эпидемиологической службы?..

Юрист отмечает, что УКУ предусматривает уголовную ответственность “за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними”.

- Следовательно, родителям, если их ребенок отравился в лагере, необходимо обязательно инициировать возбуждение уголовного дела (поскольку речь идет о массовом отравлении детей, это сделать нетрудно) для установления виновного лица, и, руководствуясь статьей 28 УПК Украины, предъявить к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, гражданский иск, который рассматривается судом вместе с уголовным делом, - резюмирует адвокат.

...В странах Европы массовое отравление детей - дело вообще неслыханное. Очевидно, что этот показатель прямо зависит от коррумпированности государства - в данном случае - служб, отвечающих за соблюдение санитарных норм.

Анна Ященко

Фото УНИАН