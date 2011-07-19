На первых тендерах по закупке лекарств сэкономили 14 млн. грн
"Мы делаем торги прозрачно"
На первых тендерных торгах по закупке лекарств было сэкономлено 14 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.
Отмечалось, что Минздрав начал проводить тендерные закупки, которые позволяют значительно сэкономить бюджетные средства – по многим позициям снижено в 1,5 раза.
По словам первого заместителя министра здравоохранения, председателя Комитета по конкурсным торгам Минздрава Украины Раисы МОИСЕЕНКО, сэкономлено на 16% больше средств, чем ожидалось.
«Мы делаем торги прозрачно. Главная цель министерства одна - мы должны удешевить лекарственные средства, которые закупаются централизовано, потому что это большие объемы лекарственных средств. Мы должны закупать качественные лекарственные средства и обеспечить как можно большее количество пациентов медикаментами, которые закупаются централизовано Минздравом», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.
Она подчеркнула, что Минздрав вошел «в полный ритмичный режим планирования и проведения процедур тендерных закупок». «Мы привлекаем к проведению процедуры закупок, составлению перечня, оценке лекарственных средств значительное количество практических врачей. Это чрезвычайно важно. Мы также отстранили от влияния - абсолютно четкого - руководителей крупных институтских учреждений… Так произошло при закупке лекарств от туберкулеза, так мы работаем по всем направлениям – онкология, СПИД и другим», - сказала заместитель министра.
На пресс-конференции отмечалось, что тендерные закупки будут проводиться в первую очередь по тем программам, где остаток лекарств – критический, поскольку в некоторых регионах есть значительные остатки лекарственных средств, в частности, по программам лечения ВИЧ/СПИДа – 70%, репродуктивного здоровья – более 58%.
В свою очередь заместитель министра охраны здоровья Украины, заместитель председателя Комитета по конкурсным торгам Минздрава Галина КАЛИШЕНКО обратила внимание на то, что при проведении тендерных закупок Минздрав столкнулся с фактом сговора.
«По некоторым позициям есть сговор основных поставщиков лекарственных средств: они либо вообще не являются на торги, либо предоставляют явно завышенную цену. Порядок ценообразования очень болезненный вопрос… Поэтому в сентябре месяце Минздрав презентует наше новое виденье процедур закупки», - сказала Г.КАЛИШЕНКО.
В то же время она заявила, что стопроцентного обеспечения лекарствами пациентов, которые нуждаются в лечении по государственным программам, не ожидается.
«К большому сожалению, ни в предыдущие годы, ни в этом году Минздрав не сможет гарантировать полного обеспечения лекарственными средствами. Хотя в этом году охватывание медикаментами втрое больше, чем в предыдущие годы. В частности, впервые (за годы независимости страны) потребность больных туберкулезом первого ряда будет удовлетворена на 100%», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.