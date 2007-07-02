Лягушки помогут в лечении опухоли мозга

Синтетическая производная на основе найденной в лягушачьей яйцеклетке молекулы, может использоваться для лечения раковой опухоли мозга.

Амфиназа - версия молекулы, изолированной из яйцеклеток северной леопардовой лягушки (Rana pipiens).

Британские и американские ученые выяснили, что молекула связывается с характерными для поверхности раковых клеток полисахаридами, проникает внутрь и разрушает их.

Молекула может использоваться для лечения различных форм рака, но наиболее эффективено может применяться для лечения опухоли мозга, которую очень сложно удалить путем оперативного вмешательства или химиотерапии.

MIGnews.com