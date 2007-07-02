Лягушки помогут в лечении опухоли мозга
10:28, 02 июля 2007Страна
0
Для лечения различных форм рака
Синтетическая производная на основе найденной в лягушачьей яйцеклетке молекулы, может использоваться для лечения раковой опухоли мозга.
Амфиназа - версия молекулы, изолированной из яйцеклеток северной леопардовой лягушки (Rana pipiens).
Британские и американские ученые выяснили, что молекула связывается с характерными для поверхности раковых клеток полисахаридами, проникает внутрь и разрушает их.
Молекула может использоваться для лечения различных форм рака, но наиболее эффективено может применяться для лечения опухоли мозга, которую очень сложно удалить путем оперативного вмешательства или химиотерапии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter