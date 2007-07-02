В Днепропетровске откроется дневной стационар для ВИЧ-инфицированных детей

В Днепропетровске в июле 2007 года откроется центр дневного пребывания для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об этом принято на сессии Днепропетровского городского совета.

В дневном стационаре ВИЧ-инфицированные дети и молодежь будут иметь возможность проводить по 6 часов в сутки, получая психологическую, медицинскую, социально-бытовую и юридическую поддержку.

По решению горсовета, в центр детей будут принимать по заявлениям родителей. Запрещено пребывание в заведении ВИЧ-позитивных детей с обострением заболевания или хронических заболеваний.

Дневной стационар будет финансироваться из городского бюджета Днепропетровска и других источников.

Состоянием на 1 мая 2007 года в Днепропетровской области было зарегистрировано более 19 тысяч ВИЧ-инфицированных.