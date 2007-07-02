Итальянские ученые создали таблетку, избавляющую от чувства голода

Итальянские ученые создали таблетку для борьбы с перееданием, способную расширяться в желудке, вызывая чувство насыщения. По словам разработчиков, однократный прием нового препарата избавляет от чувства голода на несколько часов, передает Лента.ру.

В состав лекарства, которое необходимо принимать за полчаса до еды, обильно запивая водой, входит органический полимер, который активно адсорбирует жидкость, образуя при этом гелеобразную субстанцию. Таблетка весом в один грамм может образовать до 1000 миллилитров геля, который медленно растворяется под действием желудочного сока, и выводится из организма, не всасываясь в кишечнике.

Идея использовать полимер в медицинских целях появилась случайно, первоначально же на его основе планировалось создать новое поколение детских подгузников с повышенной всасываемостью.

По мнению создателя нового лекарства профессора Луиджи АМБРОЗИО, его регулярное использование приводит к тому же эффекту, что и операция по сокращению желудка, однако со значительно меньшим риском и затратами.

В настоящее время препарат, еще не получивший официального названия, опробован 20 добровольцами. По их отзывам, одна таблетка вызывает стойкое чувство насыщения, которое продолжается около 6 часов.

Некоторые независимые эксперты полагают, что предложенный итальянскими коллегами способ борьбы с ожирением может оказаться небезопасным для пациентов. В настоящее время разработчики готовятся ко второму этапу клинических испытаний препарата, в ходе которых планируется оценить его эффективность, а также возможные побочные эффекты. В исследовании примут участие 90 добровольцев, страдающих ожирением.

Испытания планируется завершить в октябре 2007 года. В случае их успеха, препарат может появиться в продаже уже в мае следующего года.