В Англии запрещено курить в закрытых общественных помещениях

В Англии с 1-го июля запрещено курить в закрытых общественных помещениях. Она стала последней страной Объединенного Королевства, ограничившей своих курильщиков, передает “5-й канал”.

В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уже действуют ограничения. Теперь англичанам разрешено курить лишь дома и под открытым небом. Запрещение распространяется даже на работе – там ликвидируют места для курения, и будут просить работников делать это где-то на воздухе.

Нарушители будут платить немалый штраф – от ста до пяти тысяч долларов. Цель нововведения – сберечь здоровье пассивных курильщиков.

Англичан призывают придерживаться новых правил – с рекламных плакатов на общественном транспорте, с экранов телевизоров, в интернете и на радио.

Запретив курение в своих пабах, Англия пошла на значительный риск, ведь большую часть бюджета составляют прибыли от туризма. Гостей туманного Альбиона привлекают многочисленные пабы, в которых можно убить время за бокалом пива и сигаретой.