В больнице Канева с диагнозом “сальмонеллез” находятся 74 человека

1 июля в инфекционное отделение Каневской городской больницы с предварительным диагнозом “сальмонеллез” госпитализировали еще троих человек, которые 27 июня обедали в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская" ОАО "Мироновский хлебопродукт".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в тот день обедало около 500 работников птицефабрики.

Состоянием на 7.00 понедельника на лечении находятся 74 человека. Течение болезни - средней степени тяжести.