В больнице Канева с диагнозом “сальмонеллез” находятся 74 человека
10:02, 02 июля 2007Страна
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Течение болезни - средней степени тяжести
1 июля в инфекционное отделение Каневской городской больницы с предварительным диагнозом “сальмонеллез” госпитализировали еще троих человек, которые 27 июня обедали в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская" ОАО "Мироновский хлебопродукт".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в тот день обедало около 500 работников птицефабрики.
Состоянием на 7.00 понедельника на лечении находятся 74 человека. Течение болезни - средней степени тяжести.
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