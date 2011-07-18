СЭС закрывает детские оздоровительные учреждения

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения Украины из-за нарушения санитарного законодательства приостановила эксплуатацию 14 оздоровительных детских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Главными государственными санитарными врачами территорий приостановлена эксплуатация 5 летних оздоровительных лагерей «Альбатрос», «Ласпи», «Нахимовец», «Горный», «Прибой», палаточный городок «Вавилов сад» в г. Севастополе, летнего оздоровительного лагеря «Чайка» в Житомирской области, 4 летних оздоровительных лагерей в Днепропетровской области, база отдыха «Каскад» в Одесской области. Кроме того, запрещено купание детей в загородном оздоровительном лагере «Космос» в Сумской области.

Государственной санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Украины за период с 14 по 16 июля проверено 610 детских оздоровительных учреждений, в 162-х из них обнаружено нарушение санитарного законодательства, что составляет 26,5% от общего количества проверенных заведений.

За обнаруженные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности были привлечены 176 должностных лиц учреждений оздоровления и отдыха. От работы отстранены 62 работника, которые не прошли профилактический медицинский осмотр.

Специалистами СЭС проверено 299 предприятий по производству и снабжения продуктов питания, из которых на 57 обнаружены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем 58 должностных лиц привлечены к административной ответственности, а 38 лиц отстранены от работы за непрохождение профилактических медицинских осмотров.

В Севастополе приостановлено функционирование предприятий-поставщиков ООО "Лондон Крым" и ООО "Байт-Крым" вследствие нарушения требований санитарного законодательства во время транспортировки и хранения пищи.