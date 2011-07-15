В 26% заведений детского отдыха нарушены санитарные нормы

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины выявила нарушения санитарного законодательства в 26% детских заведений оздоровления и отдыха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, на выполнение поручения министра здравоохранения Украины Александра АНИЩЕНКО СЭС проверены 171 детское заведение оздоровления и отдыха. В 45 из них выявлены нарушения санитарного законодательства, что составляет 26% общего количества проверенных заведений.

За выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности были привлечены 37 должностных лиц заведений оздоровления и отдыха. От работы были отстранены 15 лиц, которые не прошли профилактический медицинский осмотр.

Главным государственным санитарным врачом Севастополя временно прекращено функционирование четырех оздоровительных заведений, в частности летних оздоровительных лагерей "Нахимовец", "Прибой", "Альбатрос" и палаточного городка "Вавилов Сад".

В Житомирской области временно прекращено функционирование оздоровительного лагеря "Чайка" в Андрушевском районе.

Специалистами СЭС проверены 69 предприятий по производству и снабжению продуктов питания, из которых на 13 выявлены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности, а 9 человек отстранены от работы за непрохождение профилактических медицинских осмотров.

Главным государственным санитарным врачом Севастополя вынесено постановление о временном прекращении функционирования предприятия-поставщика ООО "Лондон Крым" из-за нарушений требований санитарного законодательства во время транспортировки пищевых продуктов.

Как сообщал УНИАН, на протяжении июля 2011 года зарегистрированы массовые пищевые отравления детей во время оздоровления и отдыха. В частности, из детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в г. Севастополь с острой кишечной инфекцией в больницу попали 77 детей и 9 вожатых, из спортивного лагеря «Колос» в Черниговской области - 21 ребенок. В Запорожскую областную инфекционную больницу госпитализированы 18 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Салют».

По фактам массового отравления детей прокурорами Запорожской, Черниговской областей и г. Севастополя возбуждены уголовные дела.