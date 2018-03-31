Как выглядеть на 10 лет моложе: простые советы для красоты и здоровья

То, что мы едим, может повлиять на нашу внешность намного эффективнее, чем самая дорогая косметика. Виноград отбеливает кожу, сливы разглаживают "гусиные лапки" вокруг глаз, дрожжи дают блеск волосам.

Не иметь морщин после 40 и выглядеть на 10 лет моложе - мечта каждой женщины. Как этого достичь? По мнению сторонников рационального питания, целесообразнее всего начать с собственной кухни.

Продукты - это неоценимый союзник красоты.

Старение ускоряют, прежде всего, свободные радикалы - это частицы, которые попадают в организм вместе с дымом сигарет, ультрафиолетовыми лучами и уничтожают или повреждают клетки кожи. Свободные радикалы также образуются в организме во время процесса переваривания жиров. Не все, однако, знают, что мощное оружие против свободных радикалов рядом, нужно просто протянуть руку. Обезвредили их полифенолы - натуральные красители, которые содержатся в ягодах, изюме, винограде и красном вине. Действие свободных радикалов сдерживают также каротиноиды, которые окрашивают фрукты и овощи в желтый цвет. Абрикосы, манго, морковь, помидоры - только маленькая часть списка продуктов, благодаря которым есть шанс избежать морщин и "гусиных лапок". Еще один помощник в этом деле - селен, содержащийся в зерновых продуктах, семенах подсолнуха, рыбе и мясе. Он ликвидирует токсичное влияние тяжелых металлов, например, олова.

Среди витаминов королем "омолаживающих" веществ является витамин Е. Большое количество его в семенах льна, маслиновом и подсолнечном маслах, миндале.

Первым рецептом для бархатной кожи является очистка организма. Для этого нужно пить много минеральной воды, фруктовых соков, зеленого и травяного чая. Это увлажняет кожу изнутри и выводит токсины. "Чистят" кожу также рис, виноград, арбузы и яблоки.

Стоит внести в список продуктов морскую рыбу – с ее помощью кожа становится упругой, гладкой и блестящей.

Очень важным для кожи является кальций, которого много в молоке и молочных продуктах. Кальций имеет большое значение не только для строения костей, но и для клеток.

Для укрепления волос и ногтей стоит употреблять продукты, которые содержат кремний. Его много в кашах, хлебе, чае из полевого хвоща. Кремний укрепляет волокна колагенов, которые поддерживают эластичность кожи и подкожной ткани.

Крепкие, блестящие волосы обеспечит также употребление продуктов, которые содержат биоплетень, то есть витамин Н. Богаты на него дрожжи, цветная капуста, горох, грибы и хлеб. Еще одним важным веществом для здоровых волос является кислота пантотеновая, которая содержится в печенке, зернах злаков, желтках яиц, мясе, зеленых овощах.

Вот 10 продуктов, постоянное употребление которых продлит вашу молодость: чернослив, изюм, смородина, ежевика, чеснок, клюква, клубники, малина, шпинат, брюссельская капуста.

Секрет долголетия - умеренность в еде. Но это не единственный секрет. Как показали исследования, горцы, которые поражают нас своей способностью рожать в девяносто лет, на протяжении всей жизни питались преимущественно натуральной едой, употребляя много зелени, овощей, фруктов, орехов, молочнокислых продуктов. Так почему бы, зная это, не позаимствовать их опыт?

Главное - убедить себя, что, отказавшись от традиционной кухни, вы не только ничего не потеряете, а много приобретете: стройность, подвижность, легкость, прилив сил и энергии. Пусть вы даже не станете одним из настоящих долгожителей, которые, кстати, встречаются не только в горах, но разве не заманчиво хотя бы на несколько лет продлить активную жизнь! Поэтому беритесь за дело, не теряя и дня.

НЕМЕДЛЕННО ОГРАНИЧЬТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ! Один обед на 1200-1500 калорий содержит до 15 г соли. А если щедро подсолить пиво? Да еще и полакомиться соленым огурчиком? Человеку же нужна живая соль, и то, что содержится в овощах, фруктах, травах и корне. Для жизнедеятельности ее вполне достаточно.

Воздержитесь от соли всего на 3 дня, и вы почувствуете иной, натуральный вкус продуктов, до сих пор незнакомый. Если отучить себя от соли очень тяжело, делайте это постепенно. Растворите столовую ложку (это приблизительно 30 г) соли в литре переваренной воды и поливайте этим раствором готовую еду.

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ МЯСНЫХ, ОСОБЕННО КОСТНЫХ БУЛЬОНОВ! Мясной бульон насыщен экстрактными веществами. И не случайно врачи не рекомендуют его пожилым людям и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучше слить бульон, нарезать недоваренное мясо маленькими кусочками и доварить вместе с овощами.

ПОСТАРАЙТЕСЬ НИЧЕГО НЕ ЖАРИТЬ! Во время жарки поверхность продукта вместе с жирами прогревается более чем на 100 градусов. При этом изменяются белки и распадаются жиры, образовывая вредные для здоровья вещества. Наилучше еду готовить на маленьком огне под крышкой в собственном соке или с небольшим количеством воды. Даже блины и оладьи лучше печь под крышкой, на маленьком огне, чтобы не образовывалась вредная корочка.

ХРАНИТЕ ПРИРОДНУЮ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА! Новый способ приготовления еды на растительных "подушках" даст возможность сделать это без особого труда. В чем он заключается? На дно посуды кладут слой любых овощей, нарезанных соломкой или брусочками. На него кладут основной продукт - рыбу, мясо или крупу, потом - опять слой овощей, заливают переваренной водой и ставят на большой огонь. Как только вода "задрожит", огонь уменьшают, чтобы не кипело. Следует выключить огонь, когда еда почти готова, с учетом того, что млеет до полной готовности.

Максимально сохраняется ценность продукта, если готовить пищу по методу "антракта" - чередование нагревания и настаивания. Многочисленные исследования научных работников доказывают, что непрерывное нагревание продукта не нужно. Достаточно нагреть его до 100°, накрыть и настаивать. Так не разрушаются белки, не эмульгируют жиры. Минут через 30-40 кастрюлю следует еще раз поставить на огонь, поварить минут 5-6, опять сделать "антракт" на 20 минут - и еда готова.

Очень полезно готовить компоты без тепловой обработки. Для этого сушеные фрукты и ягоды следует промыть переваренной водой и сложить в эмалированную посуду, залить теплой переваренной водой и обвернуть кастрюлю одеялом. За 4 часа будете иметь ягоды и фрукты, не уступающие свежим; будете пить "живой" компот и, что очень важно, - без сахара.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ СЛАДКИМ! Летом и осенью не старайтесь наварить как можно больше варения, джемов, повидла. Лучше насушить листья малины, смородины, брусники, хмеля, подорожника, тысячелистника обычного, мяты перечной, липового цвета, ромашки, календулы и других растений, которые понадобятся зимой для напитков.

ГОТОВЬТЕ ЕДУ С ЛЮБОВЬЮ! Это очень важно! Хотите - верьте, хотите - проверьте, но настроение и чувства, с которыми готовится пища, передаются потом тем, кто ее ест. Вы злились, пока чистили и варили картофель? Ожидайте скандала за столом. Если же хотите нравиться, месите тесто, режьте овощи и варите суп с хорошим настроением, стремитесь сделать приятно тем, кого будете угощать.

Юлия Мартыненко