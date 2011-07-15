Подписаны изменения к закону о ветеринарной медицине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ветеринарной медицине» (относительно производства и обращения ветпрепаратов)».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 16 июня.

В соответствии со статьей 50 Закона "О ветеринарной медицине", осуществление деятельности по производству и обращению несъедобных продуктов животного происхождения без получения эксплуатационного разрешения запрещается на таких мощностях (объектах) как центры разведения племенных животных, предприятия/объединения племенного дела, селекционные, селекционно-технологические и селекционно-гибридные центры, ипподромы, станции оценки племенных животных; мощности (объекты) по производству и обращению ветеринарных препаратов.

Данным законом упрощена предпринимательскаяю деятельность путем изъятия из статьи 50 Закона "О ветеринарной медицине" норму относительно обязательного получения субъектами ведения хозяйства эксплуатационного разрешения для функционирования мощностей (объектов), используемых для производства, переработки, хранения и обращения ветеринарных препаратов и репродуктивного материала.