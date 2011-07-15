Из больницы выписаны дети и вожатые, отравившиеся в "Альбатросе"

69 детей и 9 вожатых севастопольского оздоровительного лагеря «Альбатрос», получивших 12 июля массовое отравление, вчера выписаны из инфекционной больницы №8.

Как передает корреспондент УНИАН, завтра практически у всех из них заканчивается смена, и до отправления поездом в Москву они будут находиться в южнобережном лагере «Батилиман».

В то же время, пятеро детей из Екатеринбурга, хотя практически здоровые, пока остаются в больнице, т.к. смена у них заканчивается 26 июля. Сам же лагерь «Альбатрос» с завтрашнего дня временно будет закрыт.

Председатель городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА приехал в инфекционную больницу и поблагодарил севастопольских врачей, которые, по его мнению, «организованно и быстро сработали в непростых условиях», оперативно оказав помощь детям - гостям города.

По словам В.ЯЦУБЫ, сейчас одновременно идёт проверка в тринадцати детских лагерях Севастополя. «К сожалению, я не могу сказать тем, кто отвечает за питание и содержание детей в этих учреждениях, такие же добрые слова, как о врачах городской инфекционной больницы. После проверки выводы будут жесткими, я это обещаю всем севастопольцам. Я приложу все усилия для того, чтобы таких инцидентов, как с лагерем «Альбатрос», больше не было», – заявил председатель ГГА.

Он также сообщил, что российская сторона не оказывала никакого давления на местные власти. «Я постоянно держал в курсе дела Посла и Консула России. Мы готовы были решать любые организационные вопросы», – сказал В.ЯЦУБА.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).