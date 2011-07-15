Украине не хватает 50 тысяч врачей.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что кадры - это одна из главных проблем системы здравоохранения. «Но это проблема не только нашей страны. Во всем мире – это первая проблема. И мы в этом – не исключение. Также проблемами отрасли есть и недостаточное финансирование, но нигде в мире и нет такой идеальной системы оказания медицинской помощи, которой бы полностью хватало денег на медицину. Для каждой системы не хватает средств», - отметил министр.

Еще одной проблемой здравоохранения, по мнению А.АНИЩЕНКО, есть недостаточно хорошая материально-техническая база. «Это здания, сооружения, и самое главное – энерговооруженность наших медицинских работников», – заявил глава Минздрава.

«Концентрация сил и средств – это главное направление нынешней реформы. И за счет создания Центров первичной медицинской помощи мы этот принцип внедряем в жизнь," - добавил А.АНИЩЕНКО.