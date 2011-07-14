Частные врачи смогут работать в амбулаториях семейной медицины

Киевсовет разрешил привлекать частных врачей к работе в амбулаториях семейной медицины. В частности, сегодня депутаты дали разрешение внедрить в двух районах города Киева пилотный проект по привлечению частнопрактикующих врачей для оказания населению услуг первичной медико-санитарной помощи – в Дарницком и Днепровском районах на период 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 77 из 103 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение принято с целью ликвидации дефицита врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь киевлянам на бесплатной основе, а также с целью внедрения новых механизмов финансирования первичного звена и привлечения квалифицированных кадров к работе в заведениях семейной медицины.

Согласно решению, главные врачи учреждений здравоохранения, которые входят в сферу управления Дарницкой и Днепровской райгосадминистраций, могут за счет средств на здравоохранение, выделенных медучреждению, в случае необходимости, заключать договоры с частнопрактикующими врачами общей практики – семейными врачами, которые имеют лицензию Минздрава на осуществление медицинской практики по оказанию медицинской помощи закрепленному за ними населению.

В соответствии со сроками действия заключенных договоров, главные врачи будут проводить расчеты с частными врачами за оказанные медицинские услуги в пределах средств, выделенных учреждению здравоохранения из городского бюджета.

Депутаты поручили Главному управлению здравоохранения разработать индикаторы качества работы частнопрактикующих врачей, на основании чего будут определяться размеры их заработной платы.

Как информировалось на сессии, основными критериями оценки работы частных врачей при этом должны стать, в частности, количество направлений к врачам узкой специализации, количество вызовов скорой помощи, выполнение плана профилактических прививок и пр.

В то же время в решение не говорится о количестве частных врачей, которые, возможно, будут привлечены, и конкретном финансировании на реализацию указанного проекта.

Предполагается, что до конца этого года Киевсовет заслушает отчет о внедрении пилотного проекта в двух районах и, исходя из этого, будет принимать решение о необходимости распространения проекта на другие районы или об отказе от него.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Киеве предусматривается открыть 90 амбулаторий семейной медицины во всех районах столицы. На реализацию проекта в бюджете предусмотрены 100 млн. грн.