Главный государственный санитарный врач Севастополя уволен с должности - Минздрав

12:58, 14 июля 2011
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Решение об увольнении санврача Севастополя принято по итогам работы главного санитарного врача Украины Анатолия Пономаренко... Это его мера ответственности и, самое главное - его решение...

Приказом Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины уволен главный государственный санитарный врач Севастополя Владимир ТАРАСОВ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июля министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что главный государственный санитарный врач Севастополя будет уволен в связи с массовой госпитализацией детей с пищевым отравлением.

По словам министра, решение об увольнении санврача Севастополя принято по итогам работы главного санитарного врача Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО. «Это его мера ответственности и, самое главное - его решение. А я ему принять решение помогу, которое уже четкое, и не обсуждается», - подчеркнул А.АНИЩЕНКО.

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