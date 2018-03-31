Украине необходима международная помощь, чтобы преодолеть туберкулез и СПИД

Украине принадлежит печальное лидерство по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Европе, а количество новых случаев инфицирования продолжает увеличиваться.

Об этом заявила народный депутат Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на встрече с Мишелем Казачкиным, Исполнительным Директором Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, которая состоялась 12 июля 2011 года в Женеве.

«Мы вторые в Европе и пятые в мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции и вторые в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза. Такая ситуация - наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов и системной работы в этом направлении. Сегодня вопросы усиления противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции определены Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем как приоритетные направления деятельности всех ветвей власти на всех уровнях управления, а не только органов здравоохранения» - заявила Бахтеева.

Мишель Казачкин подчеркнул, что Глобальный фонд внимательно следит за происходящей в Украине реформой здравоохранения и высоко оценивает недавно принятые Законы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. В то же время, он выразил обеспокоенность тем, что реализованные и недавно заключенные гранты Глобального фонда (а это более 500 млн. долларов США) облагаются 20%-ным НДС и 6%-ным таможенным сбором, а также тем, что процедуры закупок медицинских препаратов и оборудования за средства грантов не соответствуют требованиям Глобального фонда.

По его словам, для продолжения эффективного сотрудничества Глобального фонда с нашей страной необходимо подписание рамочного договора относительно грантов международной технической помощи между правительством Украины и Глобальным фондом.

Татьяна Бахтеева заверила господина Казачкина, что возьмет активное участие в подготовке проекта рамочного договора, поскольку в условиях недостаточного финансирования программ по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, Украина должна приложить максимум усилий для активизации сотрудничества с Глобальным фондом и обеспечения максимальной государственной поддержки фонду.

«Зная строгие требования Глобального фонда по контролю, оценке эффективности, достижения результатов, Украине крайне важно на государственном уровне создавать условия для максимально эффективного расходования предоставляемых фондом грантов», сказала глава Комитета.

По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество украинцев, живущих с ВИЧ, составляет около 360 тысяч человек, 88% из них – молодые трудоспособные люди в возрасте от 15 до 49 лет. Ежегодно более 30 тыс. украинцев заболевают туберкулезом, около 8 тысяч умирают и становятся инвалидами вследствие этой болезни.

В Национальном докладе «Цели развития тысячелетия – реальные и достижимые», представленном Виктором Януковичем в сентябре 2010 года на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН, определено уменьшить до 2015 года темпы распространения туберкулеза – на 20%, ВИЧ-инфекции - на 13% по сравнению с 2005 годом.

«Такое внимание на самом высоком государственном уровне свидетельствует об ответственности и готовности Украины выполнить взятые на себя обязательства в рамках достижения Целей Развития Тысячелетия. Мы непременно достигнем этих результатов, прилагая все усилия для изменения ситуации в нашей стране. Вместе с тем, Украина нуждается во внешней финансовой помощи, направленной на улучшение противодействия этим проблемам» - отметила Бахтеева.

Нардеп подчеркнула: в силу разных причин, на протяжении последних лет государство не в состоянии выделять достаточное количество средств на борьбу с этими грозными заболеваниями. Ежегодно государственный бюджет покрывает не более 40-60% от потребности на эти нужды.

«При таком скудном финансировании мы практически все средства расходуем на лечение уже больных, а на профилактику, на информационную работу средств просто не остается. Поэтому наша страна высоко оценивает усилия международных донорских организаций по оказанию такой помощи, прежде всего, это помощь Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией» - заявила Бахтеева.

Парламентарий уверена: туберкулез является не только причиной значительных человеческих потерь, но и существенно влияет на экономическое развитие страны. Ежегодные экономические убытки Украины от этой инфекции превышают 3 млрд. гривен, что почти в 3 раза больше запланированного объема финансирования пятилетней Общегосударственной программы по борьбе с туберкулезом на 2007 – 2011 годы.

Татьяна Бахтеева поблагодарила Мишеля Казачкина за принятое Правлениям Глобального фонда 15 декабря 2010 года решение о поддержке заявки Украины «Создание жизнеспособной системы комплексных услуг по профилактике ВИЧ, лечения, присмотра и поддержки для групп наивысшего риска и людей, которые живут с ВИЧ, в Украине». Ожидаемый бюджет Программы составляет 305 млн. долларов США.

«Я очень надеюсь, что полученный Украиной грант Глобального фонда, поможет нам осуществить переход системы здравоохранения Украины к современной модели профилактики ВИЧ и введения дополнительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения туберкулеза, а также новых мероприятий по стимулированию больных туберкулезом к лечению» - подытожила политик.

Также во встрече принимали участие Анатолий Заболотный, директор БФ Рината Ахметова «Развитие Украины», Николя Канто – менеджер Глобального фонда в Украине, Владимир Жовтяк - директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ и руководитель проекта ”Остановим туберкулез” фонда Рината Ахметова ”Развитие Украины” Татьяна Билык.