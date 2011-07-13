Клюев считает, что Минздрав работает неудовлетворительно

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения в связи с массовым отравлением детей в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Правительство неоднократно требовало придерживаться санитарных норм и правил в детских учреждениях и в местах отдыха людей. По информации Минздрава, эпидемическая ситуация в указанных заведениях в Украине остается напряженной, но стабильной. Уважаемые коллеги, мне досадно, но я в очередной раз вынужден доводить до вашего сведения информацию о неблагоприятной ситуации в сфере оздоровления детей», - сказал А. КЛЮЕВ.

По его словам, правительство дает поручение руководству Минздрава, Министерства образования и науки, молодежи и спорта, Министерству чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции принять дополнительные меры для существенного повышениюя безопасности детей во время их оздоровления.

Также правительство поручило руководству регионов, в частности южных, улучшить санитарную и эпидемическую безопасность людей в период летнего отдыха.

Кроме того, А. КЛЮЕВ поручил председателю Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолию ПОНОМАРЕНКО обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней.

В частности, А.КЛЮЕВ поручил проверить наличие личных медицинских книжек у работников.

Также А.КЛЮЕВ требует от министра здравоохранения Александр АНИЩЕНКО проверить все предприятия, которые поставляют пищевую продукцию.

«Хочу подчеркнуть, что Минздрав в очередной раз не сработал на опережение. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку недейственность существующей системы наводит на мысль, что этот случай с отравлением детей может быть не последним », - подчеркнул первый вице-премьер.

Напомним, прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).

12 июля вечером в прокуратуру Севастополя поступило сообщение от дежурного управления милиции о поступлении в городскую инфекционную больницу № 8 города 84 человек с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция», 6 детей находились в тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что из лагерей «Альбатрос» и «Нахимовец», расположенных в поселке Любимовка Нахимовского района Севастополя, с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы дети и сотрудники. Установлено, что причиной плохого самочувствия является употребление некачественной пищи, приготовленной в пищеблоках этих лагерей.

На время проведения проверки из лагерей в больницу доставлены 84 человека, из них 11 являются совершеннолетними, 57 человек малолетними и 17 несовершеннолетними. По имеющимся данным, все дети и 8 взрослых являются гражданами России.

По последним данным Минздрава Украины, на 8.00 сегодняшнего дня количество госпитализированных составляет 85 человек (из них 74 ребенка, 9 вожатых, 2 сопровождающих). Предварительный диагноз у 70 больных детей - пищевая токсикоинфекция, из них у 1 ребенка - средней тяжести, у остальных течение легкое. У 4 детей диагноз не подтвердился.