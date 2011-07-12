Медсестра из Донецкой области получила международную награду

Медсестра Людмила ВЛАСОВА из города Енакиево Донецкой области, работающая в подземном медпункте шахты, получила международную награду - медаль Флоренс Найтингейл за спасение горняков в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения ОГА.

Международный комитет Красного Креста наградил Л.ВЛАСОВУ за спасение жизней 25 шахтеров во время взрыва на шахте имени Карла Маркса, который произошел 8 июня 2008 года в г. Енакиево. Тогда взрыв метана в шахте застал Л.ВЛАСОВУ под землей, на рабочем месте. Под завалами она провела полтора суток, оказывая всем нуждающимся шахтерам помощь, пока ее и горняков не подняли на поверхность горноспасатели.

В ОГА подчеркнули, что медаль Ф.Найтингейл является редчайшей наградой в мире и названа так в честь известной английской медсестры, имя которой стало символом милосердия.

За прошедшие 75 лет такую награду вручали 40 украинцам - за мужество и самоотверженность.

Справка УНИАН. Медаль Флоренс Найтингейл – высшая международная награда, которая может быть присуждена медсестре. Она вручается как признание мужества и преданного служения жертвам конфликтов или стихийных бедствий, либо за примерные услуги или за творческий и новаторский дух в области здравоохранения и обучения медсестер.

Всего 1 340 выдающихся медсестер всего мира получили эту медаль, названную в честь ведущего реформатора и основоположницы современного сестринского дела, со времени ее первого присуждения в 1920 г. Ею награждались представители разных стран: Азербайджана, Афганистана, Ботсваны, Монголии, России и Эквадора, но всех их объединял общий дух и решимость продолжать дело Ф.Найтингейл, ставшее источником вдохновения для множества медсестер во всем мире.

Медаль может быть присуждена дипломированным медсестрам и медбратьям, а также санитарам и санитаркам, которые активно работают или активно помогают национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца, или связанным с ними лечебным и медико-социальным учреждениям. Номинация кандидатов должна осуществляться через их национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Окончательный отбор делает МККК, который и награждает этой медалью один раз в два года.