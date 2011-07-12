Кто защитит украинское от фальсифицированных лекарств?

Завтра - 13 июля - в 14.00 по адресу (г. Киев, Грушевского, 18 / 2, комната 12), состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения на тему: "О неотложных мерах по защите отечественного рынка от некачественных и фальсифицированных лекарственных средств и совершенствование ценовой политики в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения ".

В мероприятии примут участие народные депутаты - члены Комитета. К участию в заседании приглашены представители Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Антимонопольного комитета Украины, Академии медицинских наук Украины, Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, представители отечественных и иностранных производителей, а также дистрибьюторов лекарственных средств, общественных организаций.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы обеспечения ценовой доступности населения Украины к лекарственным средствам. В частности, о влиянии внедрения НДС на стоимость лекарств.

Будет предоставлена ​​информация о состоянии рассмотрения законопроекта народного депутата Коновалюка № 7146 о введении уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств. Также планируется рассмотреть вопрос об упорядочении рекламы лекарственных средств в Украине, регистрации лекарственных средств.

Докладчики:

Бахтеева Татьяна Дмитриевна - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения;

Анищенко Александр Владимирович - министр здравоохранения Украины;

Калетник Игорь Григорьевич - глава таможенной службы Украины;

Демченко Инна Борисовна - первый заместитель председателя «Держликслужбы» Украины.

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