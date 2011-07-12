Госветфитослужба Украины запретила ввоз бобовых из Египта

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз бобовых культур из Египта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы Украины.

Сообщается, что запрет введен с 7 июля 2011 г.

В пресс-службе уточнили, что запрет введен в связи с появлением информации о проросших бобах, поступающих из Египта.

Кроме того, с 15 июня 2011 г. введен запрет на ввоз бобовых из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Евросоюз временно - до 31 октября - запретил импорт семян бобовых из Египта за подозрения в их причастности к вспышке кишечных заболеваний.

Кроме того, ЕС решил отозвать все уже ввезенные в Европу семена бобов из Египта в 2009-2010 году и уничтожить их.

Россия также ввела запрет на ввоз семян из Египта.