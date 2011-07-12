Стала известна причина пожара в доме для пожилых людей

Причиной пожара в территориальном центре социального обслуживания пожилых людей лет в селе Белое Дубровицкого района Ривненской области, кроме человеческого фактора (окурок, брошенный жителем), могло стать невыполнение персоналом предписаний пожарной охраны, сделанных еще осенью прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Государственного департамента пожарной безопасности МЧС Украины Михаил БАЙТАЛА.

По его словам, проверкой установлено, что "осталось 2 невыполненных предписания – отсутствие пожарной сигнализации и относительно обработки деревянных конструкций".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля в с. Белое Ривненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, вследствие которого погибли 16 пожилых людей.

В целом в то время в доме находилось 25 пожилых людей и двое работников центра.

Спасены 11 человек, которые с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжелые телесные повреждения или гибель людей).

Кабинет министров Украины выделил 7 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий пожара.