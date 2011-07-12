Йогурт лечит нервную систему

В результате исследований, ученые доказали, что пробиотики, которые в больших количествах содержатся в большом количестве кисломолочных продуктов, оказывают влияние не только на желудочно-кишечный тракт, но и на психическое состояние человека.

Пробиотики являются полезными бактериями, которые можно найти в йогурте и других кисломолочных продуктах. Многие годы изучались различные бактерии и микроэлементы, содержащиеся в йогурте, и теперь обозначился результат.

Проведя последние исследования, американские ученые обозначили взаимосвязь между кишечником и его микрофлорой и общим состоянием нервной системы человека.

С помощью чего же действуют эти бактерии? В Техасском университете изучили механизм их воздействия и пришли к выводу, что благодаря их нейрохимическим производным, пробиотики доставляют специальные нейроактивные соединения, что в конечном итоге положительно влияет на психологическое состояние человека.

receptkulinar.ru