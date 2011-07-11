На Хмельнитчине обследуют все учреждения соцобслуживания

В Хмельницкой области до конца недели будут обследованы все учреждения социального обслуживания населения и составлены акты осмотра с целью недопущения пожаров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА.

Он заметил, что 30% домов для пожилых людей региона прошли технический и противопожарный осмотр. “Это практически новые помещения или те, на которых прошли капитальные ремонтные работы”, - уточнил он.

В Главном управлении труда и социальной защиты населения Хмельницкой ОГА заверили, что в области нет учреждений социального обслуживания населения в аварийном состоянии.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области функционируют 30 домов-интернатов, 1 гетериатрический пансионат для ветеранов войны и труда, 24 дома для пожилых людей и инвалидов и 6 домов психоневрологического типа, в которых проживают около 1700 человек.