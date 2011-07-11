Выделено 7 млн для ремонта дома для пожилых на Ривненщине

Кабинет министров Украины выделил 7 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Ривненской области, где при пожаре в доме для пожилых людей погибли 16 человек.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По его словам, такое решение правительство приняло сегодня во исполнение поручения Президента Украины.

«Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Украины, где были окончательно решены все необходимые вопросы. Так, принято решение о выделении 7 млн. грн., в частности для того, чтобы восстановить амбулаторию», - сообщил С.ТИГИПКО.

Он заверил, что соответствующая амбулатория будет построена уже через два месяца.

«Можно сказать, что через два месяца эта амбулатория обязательно будет построена. За это отвечает председатель Ривненской областной государственной администрации Василий БЕРТАШ, а Министерство социальной политики будет контролировать решение всех проблемных вопросов, которые могут возникнуть», - заметил он.

Кроме того, как отметил вице-премьер, решены все вопросы, которые касаются предоставления помощи пострадавшим во время пожара и семьям погибших: «Государственная помощь обеспечена по всем моментам: это лечение тех, кто выжил, помощь семьям и тому подобное. Решены практически все вопросы».

С.ТИГИПКО также сообщил, что сегодня правительство приняло решение относительно усиления контроля и проведения проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах массового пребывания граждан, особенно больных и немощных. «Будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить аналогичных трагедий в Украине», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля в с. Белое Ривненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибли 16 людей преклонного возраста.

В целом, на тот момент в здании находились 25 пожилых людей и двое работников центра.

Спасены 11 человек, которых с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в Дубровицкую центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжелые телесные повреждения или гибель людей).