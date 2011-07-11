Специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины даже при позитивных тенденциях рождаемости

Заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАНУ Елена МАКАРОВА заявляет, что Украине не избежать дальнейшего сокращения численности населения даже при позитивных тенденциях рождаемости.

Об этом Е.МАКАРОВА сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня народонаселения, который по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается 11 июля.

Она проинформировала, ссылаясь на статистические данные, что в Украине наблюдается стремительное сокращение общей численности населения, причем преимущественно за счет молодых и работоспособных людей.

“И, к сожалению, прогноз в этом смысле крайне неблагоприятен. Даже при позитивных тенденциях рождаемости, которые мы наблюдаем сейчас, мы не сможем сломать тенденцию сокращения численности. Рождаемость в обозримом будущем не будет обеспечивать даже простое воспроизведение населения”, - сказала специалист.

Она отметила также углубление процесса старения населения в украинском обществе, то есть рост доли населения старше 60-65 лет. “Этот процесс неминуем и в будущем”, - заверила она.

“По прогнозу население будет сокращаться, и его численность до 2050 года будет едва превышать 40 млн. Будет сокращаться доля молодежи”, - констатировала она, ссылаясь на данные разработанных прогнозов по тенденциям и последствиям демографических процессов в Украине.

По ее словам, из-за низкой рождаемости в стране происходит “старение” населения.

“По сравнению с данными переписи населения 1959 г., 1989 г. и последнего в 2001 г. мы видим, что больше всего в структуре постарело сельское население и население женского пола. Средний возраст людей в регионах колеблется от 36 лет на западе страны – Закарпатская, Ривненская, Волынская области, до 43 лет – в Черниговской, Донецкой и Луганской областях”, - констатировала научный работник.

Так, согласно прогнозам, по сравнению с переписью населения 1959 г. доля людей старшего возраста вырастет в структуре населения Украины с 10% до 32% в 2050 г., а доля среднего возраста уменьшится – с 55% до 50% и доля младшего населения уменьшится – с 34% до 18%.

Кроме того, будет иметь место значительный половой дисбаланс в старших возрастных группах, особенно среди одиночек. Если рассматривать соотношение мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше по отношению ко всему населению страны, то женщин будет где-то в два раза больше, а если взять данные лишь одиночек, то соотношения - 1 мужчина где-то на 8 женщин.

Отдельно Е.МАКАРОВА остановилась на необходимости введения концепции образования на протяжении жизни - для обновления знаний и навыков для старших возрастных групп населения с учетом того, что в мире обновление знаний и технологий происходит невероятно быстрыми темпами.

”Экономически активное население не будет в обозримом будущем в достаточной мере пополняться за счет молодых контингентов, которые именно и имеют знания, отвечающие современным требованиям инновационной экономики. На сегодня же интеллектуальный и творческий потенциал людей преклонного возраста не используется в полной мере. И, кроме того, в обществе существуют достаточно стойкие стереотипы, негативные, относительно роли и способностей пожилых людей”, - отметила специалист.

По ее убеждению, государственная политика в условиях стареющего населения должна строиться исходя, по крайней мере, из двух составляющих: первая – политика, направленная на изменение демографической структуры, в частности, увеличение рождаемости и пополнение молодого населения за счет миграционной политики, а вторая составляющая – это поддержка людей преклонного возраста, причем основным средством их материального обеспечения должна быть пенсия.