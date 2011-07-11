Начальник отдела борьбы с наркотиками ними же и торговал

Прокуратура Харькова передала в суд дело по обвинению начальника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Сумского городского управления милиции в торговле наркотиками.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Харькова Евгения ПОПОВИЧА.

По его данным, в ходе досудебного следствия правоохранители установили, что начальник сумского ОБНОН организовал преступную группу в составе 6 человек, которая наладила канал снабжения и сбыта опасных наркотических средств в Харьков, в частности маковой соломки, ее концентрата и ацетилированного опия.

В настоящее время начальнику Сумского ОБНОН выдвинуты обвинения по ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. По существу дело рассматривает Фрунзенский районный суду Харькова.

На сегодняшний день все шесть членов преступной группы арестованы и находятся под стражей. В ходе досудебного следствия изъяты особо опасные наркотические средства и прекурсоры. С целью обеспечения конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,1 млн. грн.