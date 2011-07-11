Усыновлением в Украине будет заниматься Минсоцполитики

Министерство социальной политики назначено правопреемником Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка – правительственного органа, который действовал в системе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Это предусмотрено указом Президента Украины №741/2011 от 8 июля 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Соответствующим указом вносятся изменения в Положение о Минсоцполитики, утвержденное 6 апреля 2011 года.

В частности, определяется, что Минсоцполитики «является центральным органом исполнительной власти, в полномочия которого входят вопросы усыновления и защиты прав детей».

Согласно указу, Министерство осуществляет учет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые могут быть усыновлены, а также учет иностранцев и украинцев, проживающих за границей, – кандидатов в усыновители, и детей, усыновленных ими; предоставляет кандидатам в усыновители информацию о детях, которые могут быть усыновлены, а также о направлениях для организации знакомства с ребенком по месту жительства; выдает кандидатам в усыновители согласие на усыновление ребенка.

До начала выполнения Минсоцполитики предоставленных ему полномочий их выполняет Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.