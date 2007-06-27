Среди подростков растет пивной алкоголизм

Главный врач Львовского областного наркологического диспансера Мирослава Кабанчик утверждает, что несовершеннолетние начали употреблять пиво литрами.

"Баловаться пивом начинают в 10–12 лет, — говорит Мирослава Кабанчик. — Ежегодно количество зависимых растет на несколько десятков. Однако это не реальный показатель, потому что не все родители обращаются со своей бедой. Встретить на улице подростка с бутылкой пива в руке — привычное явление. Дети думают, что пить пиво — модно. А не полностью сформирован организм быстро привыкает к напитку. Если подросток ежедневно будет выпивать бутылку пива, за год станет алкоголиком. У нас лечится девочка, выпившая за день три литра пива".

В областном наркодиспансере сейчас спасают восемь малолетних алкоголиков. Еще 168 подростков и 28 детей проходят профилактическое лечение.

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