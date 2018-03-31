Здоровое питание - основной фактор в профилактике рака желудка

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой ​​фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать материалы с участием ведущих онкологов Украины. Доктор медицинских наук профессор заведующий кафедрой онкологии медицинского факультета Ужгородского национального университета, главный врач Закарпатского онкологического диспансера Андрей РУСИН рассказывает о причинах возникновения, симптомах и профилактике рака желудка.

Рак желудка является одной из распространенных форм злокачественных опухолей в мире. Ежегодно эта онкопатология поражает более 1 млн жителей планеты.

Чаще всего раком желудка заболевают люди от 50 до 60 лет. На возраст от 40 до 50 лет приходится до 25% от всего количества заболеваний. Мужчины болеют вдвое чаще, чем женщины.

Факторы развития болезни связаны с социально-экономическим уровнем

Рак желудка гораздо чаще встречается у населения с низким социально-экономическим уровнем жизни, чем у зажиточных людей. В развитии рака желудка особенно большое значение имеет характер питания и способ жизни в первые двадцать лет жизни.

К экзогенным факторам риска развития рака желудка относится прежде всего питание с избытком соли - соленая рыба, мясо, овощи, морепродукты. Эти продукты вызывают осмотическое повреждение эпителия и способствуют заселению слизистой оболочки желудка бактериями Helicobacter pylori. Также, риск развития рака желудка повышается при избытке в пище углеводов, при нехватке витаминов и микроэлементов.

Большое значение в развитии рака желудка имеет химический состав почвы и воды, что связано с содержанием нитритов и нитратов, которые в желудке при участии микроорганизмов превращаются в нитрозамины - мощные канцерогены. Немалое значение также играют вредные привычки: курение и употребление алкоголя, а особенно суррогатных водочных продуктов.

К эндогенным факторам, которые обуславливают развитие рака желудка являются: дуоденогастральный рефлюкс, внутрижелудочное формирование эндогенных субстанций типа нитросоединений, нарушение всасывания и повышенная утилизация витаминов и микроэлементов, генетические и иммунологические факторы.

Раку желудка закономерно предшествует ряд заболеваний, которые характеризуются как предрак. К предраковым состояниям относятся хронический гастрит различной этиологии, в т.ч. аутоиммунный гастрит типа А, который сопровождается пернициозной анемией, аденоматозные полипы желудка, хроническая язва желудка, резекция желудка по поводу доброкачественных заболеваний.

Как возникает онкозаболевание?

Опухоли желудка возникают, как правило, на фоне хронической патологии желудка. Многогранность клинических проявлений рака желудка не имеет симптомов, характерных именно для него. Симптомы могут проявляться только в запущенных случаях, когда радикальное лечение уже невозможно, а если возможно, то дает неудовлетворительные результаты.

Еще более сложной является диагностика, когда опухоль выдает себя не так местными изменениями пораженного органа, сколько общими расстройствами функционального характера, которые объединены в синдром "малых признаков".

Симптомы рака желудка

Клиническое течение рака желудка у больных характеризуется следующими функциональными расстройствами:

1. Изменение самочувствия - беспричинная слабость, снижение работоспособности - у 25,8% пациентов.

2. Немотивированное снижение аппетита, отвращение к отдельным видам пищи - в 54,7% больных.

3. Явления желудочного дискомфорта (тошнота, рвота) - в 63,8% и 24,6% пациентов.

4. Потеря массы тела - у всех больных.

5. Стойкая анемия - у 30% пациентов.

6. Депрессия, апатия - у 33,5% лиц.

Бесспорным является факт, что "малые клинические" признаки заболевания при правильной интерпретации позволяют заподозрить опухоль желудка и являются основой и предпосылкой углубленного специального обследования больного.

Методы диагностики

Наиболее перспективным методом, позволяющим диагностировать рак желудка на ранних стадиях - есть хромогастроскопия, исследования при котором в желудок перед гастроскопией вводят краситель, или дают фотолюминисцентный краситель внутривенно, это позволяет выявить подозрительные участки с которых необходимо брать материал на биопсию.

Лук и чеснок замедляют канцерогенез в пищеварительном тракте

Исследования китайских ученых (Wei Cheng You et al., 1989) обнаружили фармакологическую активность экстрактов пахучих овощей - лука, чеснока, редиса, которые замедляют канцерогенез в пищеварительном тракте. Регулярное потребление свежих лука, чеснока значительно снижает обсемененность слизистой оболочки желудка Helicobaсter pylori и усиливает защитные механизмы, которые предотвращают развитие рака. Наличие в рационе различных салатов и винегретов, в состав которых входят свежие ароматные овощи, капуста, укроп, петрушка, помидоры и морковь в сочетании с растительными жирами, потребление томатного и фруктовых соков являются мерами профилактики не только рака желудка, а и злокачественных новообразований различной локализации.

Записала София Палий.