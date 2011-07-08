В Украине продают поддельный Мезим Форте

Государственная служба Украины по лекарственным средствам обнаружила и запретила оборот фальсифицированной серии препарата Мезим Форте.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

На основании установления факта фальсификации лекарственного средства Мезим Форте, таблетки, покрытые оболочкой № 20 серии 01523 с маркировкой производителя «Берлин-Хеми АГ (Менарини Групп)», Германия, запрещается его реализация (торговля), хранение и применение.

Указанная фальсифицированная серия отличается от оригинальной по следующим показателям:

- Таблетки имеют неоднородное окраску от темно-розового до фиолетового цвета с белыми вкраплениями;

- Диаметр несколько больше нормального - 9,3 мм. вместо 9,1 мм.;

- Высота таблетки ниже нормальной - 3,7 мм. Вместо 3,8 мм.;

- Маркировка серии, даты изготовления и сроки годности нечеткое;

- Шрифт всех надписей на упаковке более тонкий;

- На упаковку нанесен номер регистрационного свидетельства Р.12.99/01266, а согласно сертификату качества производителя - он совершенно другой (UA/10362/01/01);

- Фольга блистера серого цвета, блестящая, а на оригинальном препарате - матовая;

- Бумага, на которой напечатан листок-вкладыш толще тот, который вложен в оригинальную упаковку.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю этим лекарственным средством, безотлагательно после получения предписания проверить наличие указанной серии препарата Мезим Форте с вышеупомянутыми признаками фальсификации и принять меры по его изъятию из обращения путем уничтожения.

В 2011 году это первый случай выявления фальсифицированного лекарственного средства Мезим Форте. В прошлом 2010 году указанный лекарственный препарат был одним из лидеров лидером по числу фальсификаций (6 серий за 2010 год). В частности, в подпольном цехе Василькова были обнаружены две серии поддельного препарата Мезим Форте (серии 81083 и 81028).