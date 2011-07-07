Институт биопрепаратов распространял ложную информацию

Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО Институт биопрепаратов (г. Киев) на 14 тыс. грн. за распространение информации, вводящей потребителей в заблуждение.

Как установило отделение АМКУ, ООО, реализуя растворимый кофе, распространяла рекламу, которая содержала ложную информацию.

В частности, в рекламе утверждалось: "1 неделя: 2 чашки кофе "Кафе Минс" с экстрактом зеленого чая ежедневно - и Ваш вес станет меньше на 6 килограммов".

В последствии ООО Институт биопрепаратов признало нарушение и сообщило, что примет все меры по пресечению распространения рекламы, содержащей неправдивую информацию.

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