Институт биопрепаратов распространял ложную информацию
16:21, 07 июля 2011Страна
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АМКУ оштрафовал на 14 тысяч
Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО Институт биопрепаратов (г. Киев) на 14 тыс. грн. за распространение информации, вводящей потребителей в заблуждение.
Как установило отделение АМКУ, ООО, реализуя растворимый кофе, распространяла рекламу, которая содержала ложную информацию.
В частности, в рекламе утверждалось: "1 неделя: 2 чашки кофе "Кафе Минс" с экстрактом зеленого чая ежедневно - и Ваш вес станет меньше на 6 килограммов".
В последствии ООО Институт биопрепаратов признало нарушение и сообщило, что примет все меры по пресечению распространения рекламы, содержащей неправдивую информацию.
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